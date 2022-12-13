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Ру Тат
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Экономика
13 декабря 2022  12:38
Александр Хевронин

Университет Иннополис планирует увеличить годовой оборот в 2,5 раза к 2030 году

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Университет Иннополис планирует увеличить годовой оборот в 2,5 раза к 2030 году
Кирилл Семенихин
Фото: prav.tatarstan.ru

Годовой оборот университета Иннополис в 2022 году составил около 6 млрд рублей. Его дальнейшая цель — к 2030 году увеличить эту цифру до 15 млрд рублей, сообщил директор университета Кирилл Семенихин на брифинге в Кабмине Татарстана.

 «Годовой оборот у нас сейчас порядка 6 млрд рублей, и задача вырасти до 15 млрд до 2030 года», – заявил Семенихин.

Он добавил, что, скорее всего, этой цифры получится достигнуть раньше, однако не уточнил к какому году.

#университет иннополис #Татарстан
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