Университет Иннополис планирует увеличить годовой оборот в 2,5 раза к 2030 году

Кирилл Семенихин

Фото: prav.tatarstan.ru

Годовой оборот университета Иннополис в 2022 году составил около 6 млрд рублей. Его дальнейшая цель — к 2030 году увеличить эту цифру до 15 млрд рублей, сообщил директор университета Кирилл Семенихин на брифинге в Кабмине Татарстана.

«Годовой оборот у нас сейчас порядка 6 млрд рублей, и задача вырасти до 15 млрд до 2030 года», – заявил Семенихин.

Он добавил, что, скорее всего, этой цифры получится достигнуть раньше, однако не уточнил к какому году.