Университет Иннополис открыл колледж для подготовки айтишников и робототехников

Университет Иннополис открыл колледж для подготовки IT-специалистов и робототехников. В 2025/2026 учебном году среднее профессиональное образование смогут получить 75 студентов. Набор выпускников девятых классов пройдет до 20 августа, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Обучение на русском языке продлится 3 года 10 месяцев. В первый учебный год запланированы профориентационные мастер-классы и экскурсии в технологические российские компании для знакомства студентов с IT-профессиями. И в течение этого времени можно поменять выбранную образовательную программу. Выпускники получат дипломы о среднем профессиональном образовании государственного образца», – говорится в сообщении.

В колледже можно пройти обучение по двум очным образовательным программам. Так, обучившись по программе «Информационные системы и программирование», выпускники смогут работать программистами, разработчиками веб- и мультимедийных приложений, графическими дизайнерами, администраторами баз данных, аналитиками и тестировщиками.

По программе «Мехатроника и робототехника» студенты научатся разрабатывать программное обеспечение для управления роботами, проектировать и внедрять робототехнические комплексы в производственный процесс. Они смогут работать программистами промышленных роботов, специалистами по мехатронике и робототехнике.

Во время обучения студенты будут проходить стажировки, а затем трудоустроиться в российские IT-компании.

Открытие Колледжа Иннополис соответствует целям федерального проекта «Профессионалитет» нового национального проекта «Молодежь и дети». Национальные проекты запущены в России в 2019 году по поручению Президента РФ Владимира Путина.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер - от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 44,2 млрд рублей.