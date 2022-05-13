Университет Иннополис оценит качество подготовки IT-специалистов в вузах РФ

Татарстанский Университет Иннополис оценит уровень подготовки IT-специалистов в российских вузах. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Выпускники «цифровых кафедр» в конце обучения пройдут специальную проверку для подтверждения своей компетентности. Тесты будут составлены в соответствии с программами подготовки.

В ближайшие три года на эти цели кабинет выделит более 1,5 млрд рублей. Средства пойдут на зарплаты преподавателям, участвующим в тестировании, и на аренду помещений, а также на закупку необходимого программного обеспечения.

«Срез знаний» выпускников будет организован на базе вузов — участников программы «Приоритет-2030». К проекту уже присоединились 106 университетов. Согласно плану, в текущем 2022 году участниками тестирования станут более 80 тыс. студентов. Предполагается, что к 2024-му их число вырастет до 385 тыс.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Иннополис и «Сколково» создадут единую экосистему для работы отечественных IT-компаний.