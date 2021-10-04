Университет Иннополис обучит пять тысяч госслужащих по программе CDO в 2021 году

В Университете Иннополис стартовала программа дополнительного профессионального образования «Управление, основанное на данных» (CDO), в рамках которой обучение пройдут 5 тысяч госслужащих и сотрудников российских компаний. В открытии образовательной программы, реализуемой в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», в режиме видеосвязи принял участие заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов. Об этом сообщает Аппарат заместителя Премьер-министра РТ Романа Шайхутдинова.

«Для нас значимо, что уже третий год обучение такого большого количества госслужащих и сотрудников российских компаний доверяют Университету Иннополис — ведущему ИТ-вузу международного значения. С 2019 года Университет Иннополис обучил более 7 тысяч человек по программе CDO», — отметил вице-премьер.

В этом году обучение пройдет по двум программам: «Методы и технологии, основанные на работе с данными» и «Управление, основанное на данных». Оно будет включать живые вебинары с экспертами из Сбербанка, Яндекса, Билайна, Газпрома, Skyeng, X5 Retail Group и Университета Иннополис. По окончании курса, в декабре 2021 года, слушатели получат удостоверения о повышении квалификации.