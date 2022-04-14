Университет Иннополис и Сколтех начнут совместное обучение бакалавров

Фото: пресс-служба Университета Иннополис

Университет Иннополис и Сколковский университет науки и технологий подготовят специалистов в прикладном искусственном интеллекте и машинном обучении. На реализацию поставленной цели отведено 4 года.

«Совместная образовательная программа стала результатом объединения лучших научных и образовательных практик двух ведущих российских университетов, занимающихся подготовкой кадров в области высоких технологий. Профессора-практики Университета Иннополис сфокусируются на обучении студентов прикладному искусственному интеллекту и процессу разработки программного обеспечения», – пояснил директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин.

Он добавил, что участие Сколтеха поможет добавить в курс знания по технологиям анализа данных и машинного обучения.

Первые 50 студентов начнут обучение по программе в сентябре 2022 года в Иннополисе. Затем на втором курсе они выберут образовательные дисциплины, которые преподают в одном из вузов. К завершению обучения студенты получат возможность трудоустроиться в IТ-компании Иннополиса, стартапы Сколково или проектные центры Сколтеха.

Обучение будет проходить на английском языке. С 2023 года на программу планируется набор до 200 человек на курс, сообщает пресс-служба университета Иннополис.