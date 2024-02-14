Университет Иннополис и МГИМО планируют готовить «цифровых» юристов

Фото: Правительство РТ

Университет Иннополис начнет сотрудничать с МГИМО в области подготовки «цифровых юристов». Об этом сообщает пресс-служба Правительства РТ.

Вопрос обсуждался на встрече вице-премьера РТ Романа Шайхутдинова с деканом Международно-правового факультета МГИМО Никитой Молчаковым и директором Центра цифровой экономики и финансовых инноваций вуза Элиной Сидоренко.

«Стороны обсудили совместную разработку образовательной программы бакалавриата в области цифрового права и развитие компетенций юристов в сфере цифровой экономики», — говорится в сообщении.

Основная цель — дать молодым специалистам знания и компетенции, необходимые для работы и оказания помощи в области цифровых технологий.