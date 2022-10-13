Университет Иннополис и «АвтоВАЗ» могут заняться реализацией проектов в робототехнике

Университет Иннополис и АО «АвтоВАЗ» могут заняться реализацией совместных проектов в области робототехники. Различные варианты сотрудничества обсудили курирующий развитие Иннополиса вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов и первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию «АвтоВАЗа» Евгений Шмелев.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Романа Шайхутдинова

Беседа состоялась в Тольятти, где расположен автомобильный завод. Стороны также обсудили возможные варианты сотрудничества между «АвтоВАЗом» и Университетом Иннополис в области подготовки кадров, рассказали в аппарате вице-премьера.

У Университета Иннополис имеются соответствующие компетенции. Лаборатория робототехники IT-вуза проводит фундаментальные и междисциплинарные исследования, а также разрабатывает прикладные решения для самолетостроения, транспортного, дорожного и сельскохозяйственного машиностроения, ракетно-космического производства, автомобильной, легкой и пищевой промышленности.