Университет Гази в Турции провел онлайн-лекцию об Абдурашиде Ибрагимове

Университет Гази (Анкара) провел онлайн-лекцию, посвященную известному политику, мусульманскому религиозному деятелю и политику, выходцу из сибирских татар Абдурашиду Ибрагимову.

Лекцию провел профессор Университета изящных искусств имени Мимара Синана в Стамбуле Исмаил Тюркоглу. Он ознакомил слушателей с биографией и деятельностью политика, а также рассказал о его достижениях в области издательства и печати.

«Абдурашид Ибрагим выпускал журнал „Сиркә“, тем самым заложив основу периодический печати казахского народа. Также Абдурашидом Ибрагимовым совместно с мусульманами кавказского региона был основан первый в России журнал на арабском языке. Выпускаемые им газета „Ульфат“, а также журнал „Мир-ат“ были среди изданий, давших начало татарской периодической печати», — рассказал профессор.

Ученый также привел интересные факты о том, как Абдурашид Ибрагимов помогал соотечественникам переселяться на территорию Турции, как он основал татарскую деревню Бегрюделик, как по инициативе властей в этом районе появился парк имени Абдурашида Ибрагимова.

Отдельное внимание спикер уделил жизни и деятельности политика в Японии. Абдурашид Ибрагимов добился, чтобы власти этой страны признали ислам как официальную религию, издал Коран. Татарская мечеть в Токио также была построена его усилиями, и первый намаз в мечети был совершен под руководством Абдурашида Ибрагимова. Кроме того, участок под мечетью он официально зарегистрировал на Османскую империю.

«Старая мечеть пострадала от землетрясений и обрушилась. На ее месте государство Турция возвела новую мечеть. Если бы в свое время Абдурашид Ибрагимов не записал этот земельный участок на Турцию, то турки не имели бы никакого юридического права в отношении этой мечети», — констатировал турецкий ученый.