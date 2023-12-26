Университет БРИКС, новые автобусы и отели: каким видит будущее Казани Ильсур Метшин

Накануне прошла итоговая пресс-конференция мэра Казани Ильсура Метшина

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы такого объема жилья никогда не вводили»

Год начинался очень тревожно с учетом геополитической обстановки в мире – с таких слов начал итоговую пресс-конференцию с представителями СМИ мэр Казани Ильсур Метшин. «Разгорающиеся или полыхающие с новой силой те или иные конфликты уверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне не приносят. Тем важнее и значимее, наверное, те результаты, которых мы достигли в этом году как столица Татарстана», – сказал он.

Так, впервые в этом году в Казани ввели 1 млн 320 тыс. кв. метров жилья. «Мы такого объема никогда не вводили. И еще есть запас прочности – некоторые строители в первых числах января введут жилье. То есть мы набрали хороший ход, а строительная отрасль – это индикатор экономики и покупательской способности населения. Это не просто цифра, за ней стоит огромная работа. Это состояние и благополучие города, ее экономики и жителей», – подчеркнул градоначальник.

Впервые в этом году в Казани ввели 1 млн 320 тыс. кв. метров жилья Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, по его словам, впервые валовой территориальный продукт достиг 1,3 трлн рублей. «Это такая цифра, которая может вместить показатели нескольких регионов России», – заметил глава города.

Более того, увеличилось количество предпринимателей, занятых в малом и среднем бизнесе, поступление налогов от них, и число самозанятых. За три года действия специального налогового режима в Казани зарегистрировано 100 тыс. самозанятых.

«В малом и среднем предпринимательстве занято 360 тыс. человек – это 42% валового территориального продукта, почти 48% налоговых поступлений. Малый и средний бизнес растет как в количестве, так и в качестве», – сообщил Метшин.

Метшин: «За десять месяцев объем трат туристов и экскурсантов составил 19,2 млрд рублей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На следующий год, если инвесторы хорошо сработают, мы прирастем отелями»

Хороших показателей удалось добиться и в туристической сфере. Так, по данным мэрии, в этом году Казань посетили 3,8 млн туристов. «Точные данные будут в январе. За десять месяцев объем трат туристов и экскурсантов составил 19,2 млрд рублей», – уточнил Метшин.

Загруженность отелей в Казани достигла 60,6%. Для сравнения: в Москве этот показатель составил 70%, в Санкт-Петербурге — 65,7%. «На следующий год, если инвесторы хорошо сработают, мы прирастем отелями. К Универсиаде 2013 года количество средств размещения выросло на 27%. Казалось, что нам этого хватит надолго», – отметил глава города.

Росту количества туристов в следующем году будут способствовать в том числе мероприятия, связанные с саммитом БРИКС. «Помимо шести постоянных членов, по данным МИД России, 33 страны изъявили желание прислать свои делегации. Мы такое количество никогда еще не принимали. Представьте, сколько стран приедут со своими пулами средств массовой информации, которые разнесут добрую весть о Казани, Татарстане, России. И поток дополнительных туристов со всего мира мы получим», – подчеркнул градоначальник.

«Как когда-то Афины были первой столицей Олимпийских игр, также и мы с Играми будущего войдем в историю спорта» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он добавил, что большое количество участников со всего мира приедет и на Игры будущего. Пока заявились сто стран. «Как когда-то Афины были первой столицей Олимпийских игр, также и мы с Играми будущего войдем в историю спорта, первых таких игр», – заявил Метшин.

Кроме того, в преддверии саммита БРИКС планируется провести музыкальный фестиваль «СоТворение». «Мы пригласили участников стран БРИКС, восемь стран откликнулись. Очень хотелось бы не просто повторить этот фестиваль, а сделать его на более серьезном уровне. Мы получили грант. И возникла идея сделать его чуть пошире», – сказал мэр.

«Моя мечта, чтобы это был Университет БРИКС»

В Казани в 2026 году количество школьников достигнет 200 тысяч. «Это целый Нижнекамск. А у нас только школьников столько будет», — прокомментировал перспективы Метшин.

Он сообщил, что в этом учебном году в школы Казани пришли 20 тыс. первоклассников, были введены в эксплуатацию четыре новые школы — в целом на 6 тыс. мест. «Каждая школа – это дворец. По три спортзала, два бассейна, актовые залы, где кресла, как в театре, звуковое и световое оборудование. Это храм знаний. При этом остается огромная нехватка [школ]. Есть школы, где до 20 первых классов», – подчеркнул глава города.

В Казани началась реновация территории Речного порта, где кроме школ и детсадов планируется создать Университет креативных индустрий Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Казани

Он также напомнил, что в Казани началась реновация территории Речного порта, где сейчас застраивается примерно 7 гектаров. Предполагается также начать благоустройство набережной.

По словам Метшина, помимо того, что там будут нетиповые школы и детсады, планируется создать Университет креативных индустрий. По этому вопросу сейчас ведутся переговоры с Агентством стратегических инициатив, Минобрнауки России, Сбербанком.

«В каждом вузе есть по чуть-чуть, но чтобы один такой вуз … Моя мечта, чтобы это был Университет БРИКС, чтобы мы приземлили навечно желание собирать студентов со всех стран БРИКС в Университете креативной индустрии», — заметил он.

По мнению мэра Казани, создание такого университета откроет совершенно новый уровень образования, будет способствовать обмену опытом, лучшими студентами и преподавателями. «Мечта такая на следующий год», – поделился он.

Метшин убежден, что горожане с удовольствием пользовались бы общественным транспортом, если бы это было большой работающей системой Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Нам нужно улучшать работу общественного транспорта и такси»

На сегодня в Казани не хватает более 1,5 тыс. водителей и кондукторов общественного транспорта. При этом ежедневно им пользуются более 600 тыс. человек.

«Мы купили 25 новых троллейбусов. У нас обновляются автобусы и трамваи, обновили подвижной состав метро. Но нынешняя ситуация с тарифами не позволит нам уже и из Средней Азии набрать водителей. Поэтому выход на линию ограничен количеством водителей. И нам надо что-то решать, одних возможностей муниципалитета не хватит. И этот вопрос назрел по всей стране», – заявил он.

По словам градоначальника, в Казани из 14 перевозчиков осталось только шесть. Все они «частники» и могут поменять сферу деятельности. При этом Казань – лидер по количеству личного автотранспорта на душу населения. «Число автотранспорта растет семимильными шагами. Сегодня в городе более 470 тыс. единиц личного транспорта», – констатировал он.

«Нужен комплекс мер, который мир придумал до нас» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Метшин убежден, что горожане с удовольствием ездили бы в автобусах, пользовались такси, «если бы это было большой работающей системой». «Надо постоянно приобретать высокого уровня общественный транспорт, чтобы люди сидели рядом с кондиционерами, а зимой не мерзли, не рвали пуговицы на пальто из-за давки. Должна быть регулярность движения, культура обслуживания, и водители не должны летать наперегонки и тормозить перед светофорами. И охватить поселки. То есть нужен комплекс мер, который мир придумал до нас», – отметил он.

Кроме того, по мнению спикера, необходимо улучшить работу такси. «Нужно развитое комфортное безопасное такси на разный кошелек – от низкого уровня до "Мерседесов". Одно такси меняет восемь личных машин в городе. Поэтому на следующий год это для нас тоже очередной вызов. Мы и этим вопросом хотим заняться. Нам нужно улучшать работу общественного транспорта и такси», – заключил он.