Университет Азад и Поволжский университет спорта хотят расширить сотрудничество

Фото: пресс-служба Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма

Руководство иранского Исламского университета Азад выступило с предложением подписать соглашение о взаимодействии с Поволжским государственным университетом физической культуры, спорта и туризма. Об этом сообщил проректор вуза Фарзад Джаханбин во время визита в татарстанское учреждение делегации Ирана.

Среди гостей – генеральный директор по делам студентов Исламского университета Мехран Салвати, руководитель спортивного центра университета Амир Аббас Лашкари, генконсул Ирана в Казани Давуд Мирзахани и консул Хосайни Мансур.

С возможностями Поволжского университета гостей знакомил проректор по научной и международной деятельности Андрей Назаренко. В ходе визита делегация осмотрела учебные, культурные, тренажерные, научные, спортивные залы. Также гости побывали в музее Универсиады и ознакомились с цифровыми технологиями спортивного вуза.

Особый интерес вызвал Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта, который включает в себя 7 лабораторий, медико-восстановительный блок и медико-санитарную часть, которая обеспечивает научно-методическое и медико-биологическое сопровождение тренировочного и восстановительного процесса спортсменов, углубленный и текущий медицинский осмотр, лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия, аналитические исследования для спортивных команд.

«У нас уже выстроены взаимоотношения с Ираном — сборная Ирана по академической гребле уже не первый год приезжает к нам на тренировочные сборы на базе Центра гребных видов спорта. Сейчас речь идет о расширении сотрудничества, в том числе в образовательном и научном направлении. Это обмен опытом в подготовке кадров в области физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры, сервиса и туризма, а также проведение совместных научных исследований по медико-биологическому сопровождению спортсменов», – поделился с журналистом «Татар-информа» Андрей Назаренко.