Универсальный солдат: боец из Татарстана освоил пять военных специальностей на СВО

Командир отделения, водитель, мотострелок, такелажник и даже полевой повар – младший сержант Рустам Шаяхметов из Лениногорска за время службы на СВО освоил сразу несколько военных специальностей. О его мужестве говорят и награды: медаль Жукова, медаль «Участник специальной военной операции» и медаль «За укрепление боевого содружества».

Боевой путь Рустама начался в 2022 году после частичной мобилизации.

«Мы с женой удивились, были уверены, что призыву подлежат мужчины до 35 лет, мне на тот момент было 41. Но надо – значит, надо! Собрался и 28 октября в числе мобилизованных лениногорцев отбыл на призывной пункт. Прошел военное слаживание на полигоне Казанского танкового училища, а дальше – на передовую», – рассказывает он.

Провожала бойца мама, Гульсина Габдулхаевна. «Улым, береги себя!» – сказала она сыну, вручая мусульманские молитвы-обереги. Дома его ждали супруга Миляуша и дети – Эльвина, Милана и Рафаэль.

После подготовки Рустам был направлен в мотострелковый полк и назначен командиром отделения. Для военнослужащего с позывным Сокол началась напряженная служба на передовой. Однако обострившиеся хронические заболевания потребовали серьезного лечения. Боец перенес хирургическое вмешательство и длительную реабилитацию в военном госпитале.

По решению военно-врачебной комиссии ему присвоили категорию «В» – ограниченно годен к службе. Рустама перевели сначала в артиллерийскую батарею, затем в 36-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду. Три месяца он работал водителем военного «Урала», доставляя на позиции личный состав, боеприпасы, провизию и медикаменты.

В июне 2025 года Рустам стал такелажником – бойцом, который подвозит грузы на передовую и эвакуирует раненых. Именно во время одной из таких задач ему пришлось пережить опасные минуты.

«Получив боевое задание, прихватив воду, продукты питания и 25 литров бензина в канистрах, мы с Толяном отправились выполнять приказ. Путь был неблизкий… Выполнение задачи усугубляли дроны, которые обманным путем заходили на нас с тыла. Мы были уверены, что это наши “птички”, на деле – вражеские», – вспоминает Рустам.

Бойцам удалось укрыться в «зеленке», где уже находились другие военнослужащие. Над пролеском долго кружили беспилотники.

«Смотрим, в нашу сторону мчится на всех парах мотоцикл с бойцом, а за ним дрон летит… Тут кто-то из наших товарищей произвел в сторону “птички” автоматную очередь: “Сдохни, проклятая!” Мотоциклист понял ситуацию, соскочил со своего “коня”, бросил его и метнулся в лес, спасся, слава Богу!» – рассказывает он.

Через несколько часов Рустам с товарищем продолжили путь.

«Через два часа вышли из укрытия, побежали к нашим на боевые позиции. Жара, в глазах темнеет, два раза падал. Но задачу выполнили…» – говорит боец.

По дороге назад им встретился пожилой военнослужащий, который нес тело погибшего напарника.

«Говорим: “Ты че, дед, по ‘открытке’ ведь идешь, поспеши!” А тот отвечает, что неподалеку в кустах его “арта” прикрывает… Короче, помогли мы с Толяном деду дотащить 200-го до кустов. Позже я встретил этого деда в лазарете, порадовался: живой!» – вспоминает Рустам.

Помимо боевых задач он отвечал и за питание сослуживцев.

«В солдатском сухом пайке была колбаса, которая не пользовалась особой популярностью, но зато в приготовленной мною на 25 человек солянке она уходила на ура!» – смеется он.

Сейчас Рустам находится в отпуске, накопившемся за время службы. Он поддерживает связь с сослуживцами, переживает за каждого. Возвращение сына домой стало огромной радостью для его матери.

Рустам – человек скромный и не любит говорить о своих подвигах. О его службе стало известно после встречи с учениками школы №4, где учится его сын. Боец пришел на урок Мужества и рассказал о солдатских буднях.

«Мы живем в самом лучшем крае на земле – Татарстане!» – сказал он школьникам.

«Я горжусь своим папой и рад, что о нем напишут, о его героизме узнает весь город и район!» – признается пятиклассник Рафаэль Шаяхметов.

«Первый-первый, я Сокол, задача выполнена!» – так звучит короткая, но емкая формула службы универсального солдата Рустама Шаяхметова.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.