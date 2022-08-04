Универсальное решение для микробизнеса и самозанятых

SoftPOS – новое решение для бизнеса, которое позволяет принимать безналичные платежи через обычный смартфон, использовать устройство в качестве полноценного рабочего места кассира и формировать фискальные чеки. О том, как сделать эквайринг бесплатным, о новом продукте и перспективах для рынка рассказывает Гульдина Доскенова, начальник Управления массового сегмента ПСБ в Татарстане.

Уже год, как ПСБ запустил сервис SoftPOS, позволяющий использовать смартфон в качестве устройства для приема безналичных платежей. Теперь любой телефон с NFC-модулем, работающий на операционной системе Android 9.0 и выше, может стать полноценным POS-терминалом.

Кроме того, SoftPOS-приложение Tap2Go можно использовать и как часть рабочего места кассира. Это обеспечивает предпринимателям функционал, не только соответствующий положениям закона о контрольно-кассовой технике, но и необходимый для полноценного ведения бизнеса.

«Подключить к услуге и сделать полноценным POS-терминалом можно любой телефон с NFC-модулем. Приложение легко интегрируется с кассовым ПО и необходимым для ведения бизнеса функционалом, а также соответствует требованиям 54-ФЗ, поскольку обеспечивает отправку электронного чека по SMS или e-mail», – отмечает Гульдина Доскенова.

Сервис можно подключить в течение нескольких дней. Чтобы начать принимать платежи со своего смартфона, предпринимателю достаточно заключить договор эквайринга с ПСБ (причем это можно сделать дистанционно), скачать приложение Tap2Go на смартфон, поддерживающий функцию NFC, выбрать в настройках нужный тип платежного терминала, ввести логин и пароль, полученные от банка.

И это в разы быстрее, чем установить терминал оплаты. Кроме того, в ПСБ реализована возможность приема платежей по QR-коду через систему быстрых платежей. После того как кассир набрал сумму и нажал кнопку «оплатить», на экране смартфона высвечиваются варианты оплаты – картой или по QR-коду. Выбрав второй, надо отсканировать QR-код. Этот сервис очень выгоден для бизнеса, ведь банковские комиссии за оплату физлицами товаров и услуг с использованием СБП возвращаются компаниям в полном объеме за счет бюджетных средств.

ПСБ предлагает самые выгодные условия подключения нового сервиса. Большим преимуществом является отсутствие каких бы то ни было дополнительных комиссий.

Возможность совершать или принимать безналичные платежи при помощи обычного смартфона удобна и для продавца, и для покупателя. Учитывая, что банковские карты сегодня остаются стандартным и наиболее привычным способом оплаты, использование SoftPOS-решений – это идеальный способ повысить конверсию торговой точки, не приобретая никакого дополнительного оборудования, не тратясь на его поддержку и ремонт. SoftPOS позволяет бизнесу перейти к массовости приема безналичных платежей. В свою очередь, самозанятые получают прекрасную возможность плавно и без особых затрат войти в налоговое поле.