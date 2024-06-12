Uniper объявил о расторжении газового контракта с «Газпром экспортом»

Энергоконцерн Uniper заявил, что расторгает долгосрочный газовый контракт с «Газпром экспортом» после того, как получил соответствующее разрешение со стороны арбитража в Стокгольме. Об этом передает ТАСС.

В германской организации отметили, что суд 7 июня предоставил им право расторгнуть контракты и присудил компенсацию в размере более 13 млрд евро за объемы газа, которые российская компания не поставляла с середины 2022 года.

Долгосрочные соглашения на поставку СПГ действовали до середины 2030-х годов.