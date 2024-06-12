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Экономика 12 июня 2024 18:39

Uniper объявил о расторжении газового контракта с «Газпром экспортом»

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Энергоконцерн Uniper заявил, что расторгает долгосрочный газовый контракт с «Газпром экспортом» после того, как получил соответствующее разрешение со стороны арбитража в Стокгольме. Об этом передает ТАСС.

В германской организации отметили, что суд 7 июня предоставил им право расторгнуть контракты и присудил компенсацию в размере более 13 млрд евро за объемы газа, которые российская компания не поставляла с середины 2022 года.

Долгосрочные соглашения на поставку СПГ действовали до середины 2030-х годов.

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