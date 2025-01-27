УНИКСу остается две победы до повторения клубного рекорда

Фото: Салават Камалетдинов / tatar-inform.ru

К завтрашнему матчу с «Енисеем» УНИКС подходит с серий из 12-ти побед. До повторения клубного рекорда остается выиграть две встречи, а до рекорда Единой лиги ВТБ – 12.

Рекорд лиги по длительности победной серии принадлежит ЦСКА (24 матча, сезон 2022/23). Рекорд УНИКСа же составляет 14 побед, которые были добыты в сезоне 2015/16.

Напомним, победная серия УНИКСа началась 4 декабря в матче против «Астаны» (91:38). За эти двенадцать встреч казанцы дважды обыграли «Зенит».

Матч УНИКСа с «Енисеем» состоится завтра, 28 января, в 19:00 по мск.