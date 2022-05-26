УНИКС завоевал бронзовые медали Единой лиги, обыграв «Локомотив-Кубань»

В четвертом матче серии плей-офф за третье место плей-офф Единой лиги ВТБ в Краснодаре казанский УНИКС уверенно со счетом 94:73 обыграл «Локомотив-Кубань» и завоевал бронзовые медали.

Уступая в серии до трех побед, кубанцы сегодня не имели права на ошибку в отличие от казанцев. Отсюда предельно решительный настрой хозяев. Гости тоже не собирались удлинять серию до пятого матча в Казани. И добились своего.

В первой четверти хозяева сумели сделать сильный рывок — 12:5, продавив защиту УНИКСа. Лишь к концу периода казанцы почти нейтрализовали очковый дефицит — 15:14 после броска Тони Джекири. Но четверть в итоге осталась за хозяевами, 18:14.

Во второй четверти казанцы быстро настигли хозяев и вышли вперед — 20:22 после атаки Хезоньи. УНИКС не упустил своего преимущества вплоть до конца первой половины. На последней минуте четверти Артем Комолов с линии штрафных довел перевес УНИКС до десяти очков — 35:47 по итогам четверти.

В третьей четверти гости продолжили уверенно вести игру. Лишь изредка кубанцы сокращали разницу в счете. В остальное время УНИКС продолжал наращивать свое преимущество чередуя позиционные атаки с быстрыми прорывами. На последний перерыв команды ушли при счете 55:77.

В заключительной десятиминутке казанцы на всех порах летели к своей «бронзе». УНИКС спокойно удерживал «Локомотив» на дистанции в 20 с лишним очков. Уверенная победа казанцев – 73:94.

Счет в серии до трех побед стал 1-3. Бронзовые медали выиграл УНИКС.

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань) — 73:94 (18:14, 18:33, 19:30, 18:17)

Самые результативные: Мотли (19+10 подборов), Ведищев (13), Емченко (10) - Браун (14+4 подбора+4 передачи), Джекири (11+5 подборов), Хезонья (15+9 подборов+5 передач+4 перехвата), Комолов (12), Джонсон (12).