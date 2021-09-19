Баскетбольный УНИКС занял третье место в Суперкубке лиги ВТБ

В Москве завершился первый розыгрыш Суперкубка лиги ВТБ. В матче за третье место казанский УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 84:70.

На очередную встречу со своим бывшим многолетним тренером Евгением Пашутиным УНИКС выставил следующий стартовый состав: Марко Списсу, Марио Хезонья, Артем Клименко, Дмитрий Узинский и Андрей Воронцевич.

В первой четверти команды заметно лучше оборонялись, нежели атаковали. Но чуть впереди были кубанцы — 9:11 в середине периода после штрафных Тони Джекири. А едва вышедший на замену, к слову, впервые в этом Суперкубке, Артем Комолов первым же касанием забил «треху» — 14:13. Итог четверти 21:22.

Во второй четверти казанцы стали лучше попадать — 33:28 после добавления Воронцевича. В целом период прошел в равной борьбе, но вновь чуть впереди были краснодарцы — 35:40 после штрафных в исполнении нашего хорошего знакомого Эррика Макколлума. Но первая половина завершилась двумя подряд «трехами» в исполнении Евгения Валиева и Хезоньи — 41:42. Итог первой половины 41:44.

В третьей четверти после дальнего попадания Хезоньи счет стал 46:47. «Треха» Списсу, перехват и данк Джона Бауна — 56:53. Затем 58:57. Итог периода 62:60.

В заключительной десятиминутке защита УНИКСа на четыре с лишним минуты намертво закрыла атаку соперника — 72:62 после дальнего попадания Списсу. Казанцы перехватывают инициативу. Дальними бросками УНИКС постепенно отодвигает «Локомотив» на приличную дистанцию — 78:63 от рук того же Списсу. Инициатива у казанцев. Хезонья с линии штрафных — 80:64. «Локомотив» очень часто теряет мяч: 16 потерь у казанцев, 31 у кубанцев. Уверенная победа УНИКСа.

УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 84:70 (21:22, 20:22, 21:16, 22:10). Самые результативные: Хезонья (27+3 подбора), Джекири (10+5 подборов), Списсу (12) — Макколлум (19), Кидд (14).

Обладатель первого в истории лиги ВТБ Суперкубка определится сегодня позднее в финальном матче «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва). В первом туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС 23 сентября примет дома «Локомотив-Кубань».