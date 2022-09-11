УНИКС занял третье место на Кубке Хайретдинова

Сегодня в Нижнем Новгороде завершается предсезонный баскетбольный турнир Кубок Хайретдинова. Казанский УНИКС в матче за третье место обыграл белорусский «Минск» со счетом 63:51.

Вчера в полуфиналах казанцы проиграли «Самаре», минчане нижегородцам.

В первой четверти борьбы как таковой не было. Рывок УНИКСа 14-0 деморализовал минчан. Счет четверти красноречив, 10:26. Но во втором периоде белорусская команда игру выровняла, не позволив УНИКС три с половиной минуты набрать ни одного очка.Итог первой половины 25:40.

Третью четверть минчане уверенно выиграли, сократив свое отставание до семи очков, 40:47 перед последним периодом. Казанцы за эти 10 минут сумели набрать всего 7 очко. В начале последней десятиминутки «Минск» вплотную подобрался к УНИКСу, 45:47. Но очень вовремя дважды подряд забил издали Ильницкий. Но казанцы удержали победный счет.

В финале турнира сегодня вечером встретятся «Нижний Новгород» и «Самара». Впереди у казанцев два домашних контрольных матча с «Самарой» (16-17 сентября), затем УНИКС примет участие в Суперкубке Единой лиги в Москве (22-25 сентября).

«Минск» (Минск, Белоруссия) — УНИКС (Казань, Россия) — 51:63 (10:26, 15:14, 15:7, 11:16 )

Самые результативные: Смит (16+12 подборов) - Хантер (17+5 подборов), Ильницкий (13), Лабери (10+12 подборов), Браун (10+4 подбора).