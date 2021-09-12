УНИКС занял третье место на «Кубке Стамбула».

Сегодня в Стамбуле завершается представительный предсезонный турнир, организованный местным «Фенербахче». Казанский УНИКС в матче за третье место вырвал победу на последней минуте у французского «Монако» со счетом 85:84, хотя по ходу матча казанцы вели 23 очка.

Проиграв вчера «Фенербахче» на последней секунде, казанцы сегодня были вынуждены сражаться за третье место с «Монако». Весной французы дважды обыграли УНИКС в финальной серии Кубка Европы, а вчера в Стамбуле «Монако» во втором овертайме уступило сербскому «Партизану».

УНИКС выставил сегодня такой стартовый состав: Айзея Канаан, Лоренцо Браун, Дмитрий Узинский, Тони Джекири и Андрей Воронцевич. Объявивший вчера о завершении игровой карьеры Костас Каймакоглу сегодня уже работал в тренерской бригаде УНИКСа.

В первой четверти через две минуты на табло горело 0:9. УНИКС начал очень мощно. «Трехи» Лоренцо Брауна и Воронцевича — 2:14. В первой половине четверти французы набрали всего 2 очка — 2:20. Лишь к концу периода «Монако» пришел в себя, выдав рывок 6-0, 11:27. Но четверть уверенно выиграли казанцы, 13:29.

Вторая четверть началась с двух впечатляющих данков Артема Клименко, хорошо вышедшего на замену — 13:33. Три с лишним минуты «Монако» очков не набирает — 13:35. Красивый счет, 20:40. И все же борьба выровнялась, и на большой перерыв команды ушли при счете 31:49. Французы выигрывают подбор, 18-12.

В середине третьего периода после трех кряду дальних попаданий французов, в том числе от рук поигравшего в УНИКСе серба Данилы Анджушича, разрыв в счете сократился до 10 очков, 45:55.

Третья четверть осталась за «Монако», УНИКС сбавил обороты.

В заключительной десятиминутке через три минуты УНИКС растерял почти все свое преимущество — 70:73 после двух трехочковых попаданий соперника. Отыграв больше 20 очков, французы в середине четверти впервые в матче вышли вперед, 76:75. Еще и Марко Списсу завершил игры с пятью фолами за 4-24 до конца. В предсказуемо нервной концовке удача оказалась на стороне казанцев, победу которым принес данк Клименко за 25 секунд до конца, 84:85.

УНИКС занял третье место на «Кубке Стамбула».

«Монако» (Монако, Франция) — УНИКС (Казань, Россия) — 84:85 (13:29, 18:20, 28:19, 25:17).

Обладатель Кубка Стамбула определится поздно вечером во встрече «Фенербахче» и «Партизана». 18 сентября в Москве УНИКС в первой игре Суперкубка лиги ВТБ сыграет с питерским «Зенитом».