УНИКС хочет подписать Элайджу Стюарта

УНИКС ведет переговоры с легким форвардом Элайджей Стюартом. Об этом накануне сообщил телеграм-канал «Перехват».

Согласно информации источника, переговоры с игроком находятся на завершающей стадии. По всей видимости, Стюарт станет заменой травмированному Тайрону Брюэру.

Сезон 2025/26 Элайджа Стюарт начал в израильском клубе «Бней Герцлия». Известно, что во время приостановки чемпионата 30-летний американец покинул команду.

Стюарт переехал в Европу в 2019 году и выступал за команды Финляндии, Польши, Румынии, Италии и Израиля. В составе своего последнего бывшего клуба он являлся лучшим по очкам, перехватам и блок-шотам.

В турнирной таблице Единой лиги УНИКС на вторым месте с 68 очками. В 37 матчах на счету казанцев 31 победа и 6 поражений.