УНИКС взял бронзу Суперкубка. В какой форме казанцы подходят к старту сезона?

Коллектив Велимира Перасовича не смог справиться под кольцом с московским ЦСКА, но задавил своими индивидуальными качествами сербские «Мегу» и «Партизан». Пока команда из Казани выглядит сыро и кажется, что старт сезона будет скомкан. Подробнее о выступлении УНИКСа на Суперкубке Единой лиги и подготовке к старту сезона – в материале «ТИ-Спорт».

Турнир в Москве показал, как УНИКС решает перед собой задачи, когда на кону стоит трофей. Бронза Суперкубка, как и годом ранее Фото: unics.ru

Финишная прямая. С таким пафосом и начнем говорить о старте сезона для УНИКСа. Казанцы завершили свое выступление на Суперкубке Единой лиги, и теперь впереди только регулярка. Команда Велимира Перасовича провела хорошую предсезонку, сыграв с крепкими соперниками. А турнир в Москве показал, как команда решает перед собой задачи, когда на кону стоит трофей. Бронза Суперкубка, как и годом ранее. Не удалось в стартовом матче обыграть ЦСКА, но с «Мегой» и «Партизаном» УНИКС справился.

Что УНИКС показал на Суперкубке?

На турнир в Москву команда отправилась в полном состае. Однако участие в матчах не принимали Андрей Воронцевич, Максим Ткаченко и Сергей Полстянов. После проигранной игры с ЦСКА пропал и Винс Хантер. Никакой официальной информации по американцу клуб не делал. Так что остается надеяться, что с ним всё хорошо.

Возвращаясь к Воронцевичу, в деле капитана УНИКСа болельщики пока не видели. Однако в соцсетях клуба появлялись видео, где Андрей принимал участие на предматчевых тренировах в игровой форме. Значит, со здоровьем у форварда всё в порядке и, скорее, Перасович просто бережет ценный актив к старту сезона. Тем более что старт у команды обещает быть тяжелым.

Игроки ЦСКА регулярно искали неравноценные размены или просто грузили на Николу Милутинова – так «красно-синие» и победили Фото: unics.ru

Да и не сказать, что на Суперкубке казанцам было легко. Первая игра с ЦСКА, и тут же начались проблемы. Центровой армейцев Никола Милутинов доминировал всю игру на обоих щитах. Сербский гигант забирал абсолютно все мячи, что и стало X-фактором матча. Игроки ЦСКА регулярно искали неравноценные размены или просто грузили на Милутинова – так «красно-синие» и победили.

Наставник москвичей Эмиль Райкович особой игры не ставил. Он понимал, что у него есть джокер, с которым сопернику будет тяжело справиться. Он им и воспользовался. К тому же в атаке у УНИКСа не летело от слова «совсем». Во второй половине казанцам удалось догнать ЦСКА, но не хватило финального штурма. Как итог – поражение в дебютной встрече.

Но если в матче с армейцами у подопечных Перасовича страдал щит, то в играх с «Мегой» и «Партизаном» страдала реализация. Не хватило удачи, что тут еще скажешь. Однако командные действия стали на голову выше: сразу же находили открытых на дуге игроков, загружали в краску. Солировали в атаке Нино Димитриевич и Джален Рейнолдс.

Звездные легионеры УНИКСа грамотно использовали свои сильные качества: Нино загружал издалека, а Джален был хорош в краске. Но самый главный козырь в игре Рейнолдса – он одинаково опасен и под кольцом, и на трехочковой линии. Центровой, умеющий растягивать всю оборону соперника и создавать отличные размены, – настоящая находка. С таким игроком сложно всем. Чем-то напоминает Николу Йокича, который адаптировался под современные требования НБА и стал бросать трёшки.

Главный козырь в игре Рейнолдса – он одинаково опасен и под кольцом, и на трехочковой линии Фото: unics.ru

Что касается игры с «Партизаном», то в нем командные действия уже были отлажены если не на 100, то хотя бы на 80 процентов. Мяч снова очень хорошо ходил по дуге. Так, например, в первой четверти удалось дважды найти Станислава Ильницкого, который с одного и того же места положил две трёхи. Однако в обороне УНИКС показывал диаметрально противоположную игру. Казанцы терялись на разменах, не успевали в сменах, и по итогу на дуге оставалось по два, а то и по три свободных игрока соперника. Во второй четверти «Партизан» даже вел в счете и долгое время держался лидером. Некую концентрацию УНИКСу необходимо сохранять на протяжении всего матча.

Старт сезона будет скомкан

Сейчас команда выглядит по-боевому, но обыгрывать ЦСКА и «Зенит» все еще рановато. Все-таки той нужной сыгранности у обновленной команды пока нет. Предполагаем, что старт сезона будет скомкан из-за множества ошибок, которые будут допускать игроки. Сначала болельщикам будет казаться, что сами баскетболисты теряют мячи и не могут отдать передачу. Но все это дело времени и вопрос командных взаимодействий. Вспомните, как на старте прошлого сезона УНИКС проиграл «Автодору», катал нервный матч в Красноярске. Но чуть позже обыгрывал «Барселону», «Анадолу Эфес», «Реал», «Милан» и других грандов Европы.

Первый матч состоится уже 2 октября в Санкт-Петербурге. В гостях против «Зенита» будет очень не просто, учитывая, что действующие чемпионы усилились Тома Эртелем. Сильный французский защитник, который пошел против системы и, несмотря на все запреты, взял и перешел в российский клуб, показав всем, что ничего страшного в этом нет. Но если УНИКС сумеет правильно настроить Рейнолдса, то получит серьезное преимущество под кольцом. Отдайте ему скрипку, и дальше он будет делать музыку: забирать мячи и набирать очки. Да, не стоит забывать про защиту, особенно про оборону на дуге. Здесь нужно будет постараться сдержать снайперов питерской команды.

Сейчас команда выглядит по-боевому, но обыгрывать ЦСКА и «Зенит» все еще рановато Фото: unics.ru

Меньше чем через неделю УНИКС сыграет дома против «Самары». Учитывая, что в предсезонке команды встречались трижды и счет встреч там оказался ничейным (по одной победе у каждой команды и одна ничья), матч также не обещает быть легким. Коллектив Сергея Базаревича грамотно подготовился к старту сезона. По словам чемпиона Евролиги Ивана Лазарева, ныне выступающего в составе «Самары», для него это была самая мощная предсезонка. И теперь он с нетерпением ждет старта регулярки, потому что даже это будет легче.

Так что команда под руководством Базаревича, который уделяет много времени оттачиванию командных взаимодействий, предстанет перед УНИКСом не только сверхорганизованной, но и выносливой. Матч с самарцами уже сейчас нельзя назвать легкой прогулкой. Но это и хорошо, что на старте казанцев ждут сразу два серьезных соперника. Можно будет сразу пройти через холодный душ.

Фото на анонсе: unics.ru