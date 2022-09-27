УНИКС взял бронзу Суперкубка. В какой форме казанцы подходят к старту сезона?
Коллектив Велимира Перасовича не смог справиться под кольцом с московским ЦСКА, но задавил своими индивидуальными качествами сербские «Мегу» и «Партизан». Пока команда из Казани выглядит сыро и кажется, что старт сезона будет скомкан. Подробнее о выступлении УНИКСа на Суперкубке Единой лиги и подготовке к старту сезона – в материале «ТИ-Спорт».
Финишная прямая. С таким пафосом и начнем говорить о старте сезона для УНИКСа. Казанцы завершили свое выступление на Суперкубке Единой лиги, и теперь впереди только регулярка. Команда Велимира Перасовича провела хорошую предсезонку, сыграв с крепкими соперниками. А турнир в Москве показал, как команда решает перед собой задачи, когда на кону стоит трофей. Бронза Суперкубка, как и годом ранее. Не удалось в стартовом матче обыграть ЦСКА, но с «Мегой» и «Партизаном» УНИКС справился.
Что УНИКС показал на Суперкубке?
На турнир в Москву команда отправилась в полном состае. Однако участие в матчах не принимали Андрей Воронцевич, Максим Ткаченко и Сергей Полстянов. После проигранной игры с ЦСКА пропал и Винс Хантер. Никакой официальной информации по американцу клуб не делал. Так что остается надеяться, что с ним всё хорошо.
Возвращаясь к Воронцевичу, в деле капитана УНИКСа болельщики пока не видели. Однако в соцсетях клуба появлялись видео, где Андрей принимал участие на предматчевых тренировах в игровой форме. Значит, со здоровьем у форварда всё в порядке и, скорее, Перасович просто бережет ценный актив к старту сезона. Тем более что старт у команды обещает быть тяжелым.
Да и не сказать, что на Суперкубке казанцам было легко. Первая игра с ЦСКА, и тут же начались проблемы. Центровой армейцев Никола Милутинов доминировал всю игру на обоих щитах. Сербский гигант забирал абсолютно все мячи, что и стало X-фактором матча. Игроки ЦСКА регулярно искали неравноценные размены или просто грузили на Милутинова – так «красно-синие» и победили.
Наставник москвичей Эмиль Райкович особой игры не ставил. Он понимал, что у него есть джокер, с которым сопернику будет тяжело справиться. Он им и воспользовался. К тому же в атаке у УНИКСа не летело от слова «совсем». Во второй половине казанцам удалось догнать ЦСКА, но не хватило финального штурма. Как итог – поражение в дебютной встрече.
Но если в матче с армейцами у подопечных Перасовича страдал щит, то в играх с «Мегой» и «Партизаном» страдала реализация. Не хватило удачи, что тут еще скажешь. Однако командные действия стали на голову выше: сразу же находили открытых на дуге игроков, загружали в краску. Солировали в атаке Нино Димитриевич и Джален Рейнолдс.
Звездные легионеры УНИКСа грамотно использовали свои сильные качества: Нино загружал издалека, а Джален был хорош в краске. Но самый главный козырь в игре Рейнолдса – он одинаково опасен и под кольцом, и на трехочковой линии. Центровой, умеющий растягивать всю оборону соперника и создавать отличные размены, – настоящая находка. С таким игроком сложно всем. Чем-то напоминает Николу Йокича, который адаптировался под современные требования НБА и стал бросать трёшки.
Что касается игры с «Партизаном», то в нем командные действия уже были отлажены если не на 100, то хотя бы на 80 процентов. Мяч снова очень хорошо ходил по дуге. Так, например, в первой четверти удалось дважды найти Станислава Ильницкого, который с одного и того же места положил две трёхи. Однако в обороне УНИКС показывал диаметрально противоположную игру. Казанцы терялись на разменах, не успевали в сменах, и по итогу на дуге оставалось по два, а то и по три свободных игрока соперника. Во второй четверти «Партизан» даже вел в счете и долгое время держался лидером. Некую концентрацию УНИКСу необходимо сохранять на протяжении всего матча.
Старт сезона будет скомкан
Сейчас команда выглядит по-боевому, но обыгрывать ЦСКА и «Зенит» все еще рановато. Все-таки той нужной сыгранности у обновленной команды пока нет. Предполагаем, что старт сезона будет скомкан из-за множества ошибок, которые будут допускать игроки. Сначала болельщикам будет казаться, что сами баскетболисты теряют мячи и не могут отдать передачу. Но все это дело времени и вопрос командных взаимодействий. Вспомните, как на старте прошлого сезона УНИКС проиграл «Автодору», катал нервный матч в Красноярске. Но чуть позже обыгрывал «Барселону», «Анадолу Эфес», «Реал», «Милан» и других грандов Европы.
Первый матч состоится уже 2 октября в Санкт-Петербурге. В гостях против «Зенита» будет очень не просто, учитывая, что действующие чемпионы усилились Тома Эртелем. Сильный французский защитник, который пошел против системы и, несмотря на все запреты, взял и перешел в российский клуб, показав всем, что ничего страшного в этом нет. Но если УНИКС сумеет правильно настроить Рейнолдса, то получит серьезное преимущество под кольцом. Отдайте ему скрипку, и дальше он будет делать музыку: забирать мячи и набирать очки. Да, не стоит забывать про защиту, особенно про оборону на дуге. Здесь нужно будет постараться сдержать снайперов питерской команды.
Меньше чем через неделю УНИКС сыграет дома против «Самары». Учитывая, что в предсезонке команды встречались трижды и счет встреч там оказался ничейным (по одной победе у каждой команды и одна ничья), матч также не обещает быть легким. Коллектив Сергея Базаревича грамотно подготовился к старту сезона. По словам чемпиона Евролиги Ивана Лазарева, ныне выступающего в составе «Самары», для него это была самая мощная предсезонка. И теперь он с нетерпением ждет старта регулярки, потому что даже это будет легче.
Так что команда под руководством Базаревича, который уделяет много времени оттачиванию командных взаимодействий, предстанет перед УНИКСом не только сверхорганизованной, но и выносливой. Матч с самарцами уже сейчас нельзя назвать легкой прогулкой. Но это и хорошо, что на старте казанцев ждут сразу два серьезных соперника. Можно будет сразу пройти через холодный душ.
Фото на анонсе: unics.ru