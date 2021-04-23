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Ру Тат
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23 апреля 2021  19:15
Сергей Гаврилов

УНИКС выставит смешанный состав в последнем туре лиги ВТБ

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Президент казанского УНИКСа Евгений Богачев в интервью «Спорт-Экспрессу» дал понять, что в последней игре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ его команда сыграет не в сильнейшем составе. Он отметил, что несколько лидеров команды получат небольшой отдых перед финальной серией Еврокубка с «Монако».

В заключительном туре Единой лиги ВТБ казанцы 25 апреля сыграют дома с «Локомотивом-Кубанью». Победитель матча занимает второе место, проигравший — третье. Но 27 апреля в Монако УНИКС стартует в финале Кубка Европы с одноименной командой. Судя по словам Богачева, УНИКС приоритетом сделал дуэль с «Монако».

«Обычная игра для нас [c „Локомотивом“]. Выйдет смешанный состав. Думаю, русские ребята получат побольше игрового времени. Кое-кому из лидеров дадим отдохнуть перед „Монако“, кое-кто сыграет», — отметил Богачев.

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