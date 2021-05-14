УНИКС вышел в полуфинал лиги ВТБ

Казанский УНИКС одержал вторую победу над польской «Зеленой Гурой» в гостях со счетом 90:79 и вышел в полуфинал турнира.

Обыграв поляков на родном паркете с крупным счетом (87:60), казанцы приехали в Польшу с хорошим настроением. Разумеется, на итог первого матча повлияла свежесть казанцев, имевших на подготовку в четвертьфиналу почти две недели, поляки — пять дней. Поэтому «Зелена Гура» так крупно проиграла в Казани.

Но наставник гостей Димитрис Прифтис заявил перед матчем об осторожности: «Это будет абсолютно другая игра. Мы знаем, что „Зелена Гура“ будет лучше играть дома, и нам нужно быть осторожными и сконцентрированными. Мы должны играть с той же энергией, как в первой игре».

На своей площадке поляки намеревались взять реванш, чтобы вернуться в Казань на решающий матч серии до двух побед.

УНИКС сегодня начал игру в таком составе: Георгий Жбанов, Нейт Уолтерс, Окаро Уайт, Артем Клименко и Джон Холланд. Нервное начало, «треха» Уайта — 2:7. Два подряд дальних попаданий хозяев — 15:12. Гости слишком мягко защищаются, на это обратил внимание Прифтис в ходе тайм-аута — 20:15. Но вовремя и удачно вошел в игру Джамар Смит, реализовавший в первой игре лишь два штрафных, а тут сразу пять очков набрал за минуту — 22:20. Так что первую четверть хозяева выиграли с символическим преимуществом — 25:24, прежде всего, за счет 5 точных трехочковых.

И во втором периоде трехочковые у поляков продолжают залетать — 33:29, это седьмое попадание «Зелены Горы» из-за дуги. Но постепенно УНИКС наладил свою защиту, а убежавший в отрыв Уолтерс восстановил равновесие — 33:33. Рывок гостей 10-0, на табло 33:39. Итог первой половины 37:39. Под щитом ровно, подбор 16-16, дальние попадания 8-4, потери 12-7. Вся борьба впереди.

В дебюте третьей четверти гости набрали подряд 8 безответных очков — 37:47. Данк Клименко — 49:61. «Треха» Уайта — 51:64. УНИКС уверенно выиграл эту десятиминутку, 56:66.

В заключительном периоде через две минуты с линии штрафных Клименко сделал счет 56:73. УНИКС спокойно добивает соперника, чередуя долгий розыгрыш и дальние броски — 66:81 за четыре минуты до конца. Пришло время поиграть и Александру Разумову при счете 74:88. УНИКС доигрывает матч русской пятеркой, жаль, что из-за травмы на последней минуте покинул паркет Павел Сергеев. И доиграли казанцы до уверенной победы, 79:90.

«Зелена Гура» (Зелена Гура, Польша) — УНИКС (Казань, Россия) — 79:90 (25:24, 12:15, 19:27, 23:24). Самые результативные: Ричард (20+7 подборов+6 передач), Фрейманис (10), Брембли (12), Боулин (15) — Смит (18+5 передач), Холланд (17), Уайт (15+10 подборов).

В полуфинале УНИКС сыграет с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань», дважды обыгравшим подмосковные «Химки». Первая игра и вторая в серии до трех побед пройдут в Краснодаре.