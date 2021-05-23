УНИКС вышел в финал Единой лиги ВТБ

В домашнем матче полуфинальной серии лиги ВТБ казанский УНИКС обыграл со счетом 74:70 краснодарский «Локомотив-Кубань» и вышел в финал, победив в серии со счетом 3-0.

После двух поражений в краснодарском «Баскет-холле» «Локомотиву-Кубани» отступать было некуда — поражение отправляло южан в отпуск. Поэтому нетрудно было представить, с каким реваншистским настроением краснодарцы прилетели в Казань. В свою очередь у казанцев не было никакого резона откладывать выход в финал. Словом, сегодня предстоял не матч, а битва. И поддержать хозяев сегодня пришел министр спорта республики Владимир Леонов.

И хозяева вышли на битву в таком составе: Айзея Канаан, Окаро Уайт, Артем Клименко, Джон Холланд и впервые в серии Джордан Теодор, еще не игравший в полуфинале. Не попали в заявку Георгий Жбанов и Нейт Уолтерс.

Старт за гостями — 4:15 через четыре с половиной минуты. Ответ УНИКСа — 10:15 через пару минут. Так что к концу первого периода казанцы почти настигли кубанцев — 19:21 к первому перерыву.

Дебют второй четверти вновь остался за южанами — 19:28. И вновь хозяева бросаются в погоню, 27:30 от рук Клименко. Но догнать пока не удается — 29:38 за полторы минуты до конца первой половины. Признаем, что «Локомотив» заслуженно выиграл первую половину — 31:44. Все логично, побор 14-18, передачи 7-9.

На первой минуте третьей четверти наставник гостей Евгений Пашутин бросается к своим игрокам — 35:44, Уайт забил из-под кольца после трех подборов. «Треха» Канаана — 38:44. Совсем другой коленкор. Почти три минуты гости не могут попасть в кольцо, 40:44. Браун набирает подряд шесть очков — 49:51 в середине четверти. Наконец Уайт забил с фолом, 55:55.

А за полторы минуты до последнего перерыва Тедор забил с фолом и впервые в матче вывел УНИКС вперед — 58:55. Хозяева уверенно выиграли четверть и ушли на перерыв при счете 60:55.

Вновь равенство в начале последнего периода — 60:60. Точно битва, а не игра. Пятый фол у гостей получает Реджи Линч в середине четверти, 67:63. Тут же покидает площадку с пятым фолом и Дмитрий Узинский у хозяев. Кульминация матча. 71:70 за полторы минуты до конца. У кого крепче нервы. У казанцев. УНИКС вырвал победу со счетом 74:70 и вышел в финал.

УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 74:70 (19:21, 12:23, 29:11, 14:15). Самые результативные: Канаан (12), Браун (14+9 подборов), Теодор (11), Уайт (11+10 подборов) — Мотовилов (14), Уильям-Госс (17), Кузминскас (13).

Во втором полуфинале столичный ЦСКА ведет в серии с питерским «Зенитом» 2-1. УНИКС уже ждет соперника по финалу.