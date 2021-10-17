УНИКС в Красноярске вырвал победу в овертайме

В третьем туре чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС сегодня в Красноярске обыграл «Енисей» в овертайме со счетом 83:80, отыграв дефицит в 11 очков.

УНИКС продолжил победную серия в Лиге ВТБ, одержав третью победу подряд. Но далась она гостям с огромным трудом. В Красноярск казанцы прилетели после разгромного поражения в Евролиге в Стамбуле от «Фенербахче» (41:80). Поэтому настрой у них был соответствующим, хотя по московскому времени игра началась рано — в 11.00.

УНИКС начал игру в следующем сочетании: Лоренцо Браун, Марио Хезонья, Дмитрий Узинский, Тони Джекири и Андрей Воронцевич. В первой четверти казанцы здорово пристрелялись из-за дуги — 1:11. Первые очки хозяева набрали только через четыре минуты после начала встречи. Но с середины периода «Енисей» перехватил инициативу. Ключевыми цифрами этого отрезка стали пять подборов сибиряков в нападении и шесть потерь гостей. Итог периода — 13:15.

В начале второй четверти после своей первой «трехи» красноярцы впервые в матче вышли вперед, 20:17. Нападение УНИКСа буксовало, позволив хозяевам сделать солидный рывок 11–2, на табло 24:17. И количество потерь у казанцев не уменьшалось, целых 12 за первую половину. Так «Енисей» выиграл вторую четверть. На большой перерыв команды ушли при счете 34:28.

В третьей четверти УНИКС бросился в погоню, но забивал у гостей преимущественно Хезонья, набомбивший 20 очков к последнему перерыву. «Енисей» же стал попадать из-за дуги — 39:28. В какой-то момент казанцы сократили отрыв до трех очков — 51:49 после штрафного от Вячеслава Зайцева. В итоге четверть УНИКС выиграл, команды ушли на последний перерыв при счете 53:49. Ключевые цифры после трех четвертей: подбор — 28–22, передачи — 16–11.

В последнем периоде «Енисей» вновь пошел в отрыв — 58:49. Гости с переменным успехом постоянно догоняли — 61:57 после «трехи» Андрея Воронцевича, 69:65 после перехвата и отрыва Лоренцо Брауна за три минуты и десять секунд до конца. Наконец Джон Браун из-под кольца восстановил равновесие — 69:69 за одну минуту и 54 секунды до конца. Овертайм.

В дополнительной пятиминутке при счете 74:76 с пятым фолом закончил игру Воронцевич. За шесть секунд до конца Лоренцо Браун попал из-за дуги — 78:81. Это был ключевой момент матча. УНИКС вырвал зубами эту победу, 80:83. Хезонья — «Супер Марио», он отыграл 42 минуты и 52 секунды.

В следующем туре 24 октября в Саратове казанцы сыграют с «Автодором». А 21 октября в матче Евролиги в Стамбуле УНИКС встретится с «Анадолу Эфесом».

«Енисей» (Красноярск) — УНИКС (Казань) — 80:83 ОТ (13:15, 21:13, 19:21, 16:20, 11:14).

Самые результативные: Уиллис (19), Р. Браун (14), Уэйр (19) — Хезонья (28 + 5 подборов + 5 передач + 3 перехвата), Узинский (12), Л. Браун (21 + 5 подборов + 5 передач + 3 перехвата), Д. Браун (12 + 9 подборов).