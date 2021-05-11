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Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе
Ру Тат
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11 мая 2021  14:04
Cергей Гаврилов

УНИКС выразил соболезнования близким жертв нападения на школу

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Казанский баскетбольный клуб УНИКС выразил соболезнования родным и близким погибших после стрельбы в казанской гимназии №175. Соответствующий пост пресс-служба команды опубликовала в ее Twitter’е.

«Выражаем наши искренние соболезнования близким погибших при стрельбе в школе №175. Мы скорбим вместе с родными. Желаем здоровья и скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, при стрельбе в казанской гимназии №175 погибли восемь человек, 21 пострадавший госпитализирован.

бк уникс ЧП в казанской школе
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