УНИКС выразил соболезнования близким жертв нападения на школу

Казанский баскетбольный клуб УНИКС выразил соболезнования родным и близким погибших после стрельбы в казанской гимназии №175. Соответствующий пост пресс-служба команды опубликовала в ее Twitter’е.

«Выражаем наши искренние соболезнования близким погибших при стрельбе в школе №175. Мы скорбим вместе с родными. Желаем здоровья и скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, при стрельбе в казанской гимназии №175 погибли восемь человек, 21 пострадавший госпитализирован.