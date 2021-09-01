УНИКС выиграл второй контрольный матч

Сегодня на своей площадке казанский УНИКС провел второй контрольный матч и снова победил, на этот раз — столичную «Руну» со счетом 100:64.

«Руна» — это клуб второго баскетбольного дивизиона. В прошлом сезоне в Суперлиге-1 москвичи заняли четвертое место.

Казанцы начали встречу в следующем составе: Зайцев, Хезонья, Узинский, Джекири, Воронцевич. Про саму игру нет особого смысла говорить, поскольку превосходство старших по рангу было неоспоримым. Но главное — полученный опыт.

В пятницу, 3 сентября, в «Баскет-холле» соперники сыграют еще раз.

УНИКС (Казань) — «Руна» (Москва) — 100:64 (20:11, 29:20, 25:21, 26:12).

Самые результативные: Хезонья (22 + 5 подборов + 3 передачи + 2 перехвата), Д.Браун (15 + 6 подборов), Воронцевич (13), Зайцев (13), Канаан (10) — Карпеко (20 + 8 подборов).