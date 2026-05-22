22 мая 2026 21:30

УНИКС выиграл пятый матч полуфинала и до минимума сократил отставание в серии

Фото: unics.ru

Сегодня в Казани прошел пятый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Казанский УНИКС на родном паркете принимал питерский «Зенит».

Первая половина завершилась совсем не по сценарию подопечных Велимира Перасовича – казанцы проиграли 42:43.

Во второй части матча включились и довели матч до победы – 83:66. Таким образом, счет в серии стал 2:3 в пользу «Зенита».

Лучшим игроком в составе УНИКСА стал Джален Рейнольдс, набрав 21 очко.

Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге 24 мая.

