УНИКС выиграл первый матч в новом году и вышел на первое место в лиге ВТБ

Сегодня УНИКС провел первый матч в 2022 году, в котором обыграл со счетом 85:71 «Нижний Новгород». Победа на своем паркете вывела казанский клуб на первое место в лиге ВТБ.

Эта встреча ожидалась с большой тревогой. Во-первых, УНИКС не имел игровой практики с 30 декабря, больше двух недель. За такой срок легко потерять игровую форму, набранную казанцами к концу года. Во-вторых, УНИКС три раза переносил матчи в Евролиге из-за большого числа заражений Covid-19 среди игроков — в команде даже не набиралось восьми здоровых баскетболистов, чтобы провести встречу.

В итоге выяснилось, что в сегодняшнюю заявку на матч с нижегородцами УНИКС, как и гости, смог выставить 10 игроков. Вне заявки остались Джон Браун, Джаррелл Брэнтли, Евгений Валиев, и О Джей Мэйо, в матче участвовали Лоренцо Браун, Марио Хезонья, Тони Джекири, Андрей Воронцевич и Артем Комолов.

Первая четверть прошла в режиме перестрелки. То одна команда уходила вперед на несколько очков, то другая — 4:0, 4:8, 19:15, 19:20. Причем соперники предпочитали атаковать из-за дуги. Именно точный трехочковый на последней минуте помог «Нижнему» уйти лидером на первый перерыв, 25:26.

Вышедший на замену главный дальнобойщик УНИКСа Айзейя Кэнаан сразу же начал стабильно попадать из-за дуги, быстро став самым результативным игроком встречи. Инициатива стабильно у хозяев. Лоренцо Браун довел перевес казанцев до двухзначного — 43:33 за 2.45 до конца первой половины. На большой перерыв команды ушли при счете 43:37. Ключевые цифры: подбор — 19-18, передачи — 9-9, потери — 7-8. И главное, бросалось в глаза, что обе команды далеки от своей оптимальной формы.

Дебют третьего периода остался за гостями, после «трехи» Павла Антипова счет стал 47:45. Но УНИКСу все же удалось свести на нет рывок нижегородцев. После дальнего попадания Лоренцо Брауна УНИКС вернул гостей на дистанцию в десять очков — 62:51.

В начале заключительной четверти казанцы оторвались уже на 14 очков — 73:59 от рук Лоренцо Брауна. Пятая «треха» Кэнаана — 76:63. Первое попадание издали с девятой попытки у Хезоньи — 82:67. Казанцы уверенно доводят матч до победы — 85:71, вернувшись на первое место в турнире.

УНИКС (Казань) — БК «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 85:71 (25:26, 18:11, 24:22, 18:12). Самые результативные: Кэнаан (20+4 подбора), Хезонья (20+7 подборов+8 передач+3 перехвата), Л.Браун (14+4 подбора+5 передач), Джекири (10+5 подборов) — Кулагин (11+7 подборов), Стребков (13+5 подборов), Платонов (13+5 передач).

В активе казанцев стало девять побед при двух поражениях, первое место. 23 января в Польше УНИКС должен встретится с клубом «Зелена Гура», чьи последние матчи в лиге ВТБ тоже были перенесены. А 20 января в рамках домашней игры Евролиги УНИКС сыграет с «Барселоной».