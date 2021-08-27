УНИКС выиграл первый контрольный матч

Сегодня казанский УНИКС провел первый контрольный матч в межсезонье, обыграв со счетом 79:64 «Купол-Родники», привычного соперника по спаррингам в последние годы.

В прошедшем при закрытых дверях матче у казанцев не приняли участия Лоренцо Браун и Тони Джекири. А в стартовом составе УНИКСа вышли Списсу, Канаан, Томас, Клименко, Узинский. На замену выходили Джон Браун, Георгий Жбанов, Вячеслав Зайцев, Марио Хезонья (отметим его 8 подборов), Евгений Валиев, Андрей Воронцевич и Артем Комолов.

На следующей неделе, 1 и 3 сентября, УНИКС сыграет дома с клубом суперлиги-1 — столичной «Руной».

УНИКС (Казань) — «Купол-Родники» (Ижевск) — 79:64 (28:17, 24:15, 11:22, 16:10).

Самые результативные: Д. Браун (15 очков + 6подборов + 5 перехватов), Канаан (14) — Макеев (11), Войтюк (11), Фидий (11), Проценко (11).