На главную ТИ-Спорт 22 ноября 2025 10:57

УНИКС встретится с «Пармой»

Казанский УНИКС проведет гостевую встречу в Перми против «Пармы» в рамках Единой лиги ВТБ. Начало матча – в 15:00 мск.

УНИКС – единственная команда, которая на текущий момент идет всего с одним поражением со старта чемпионата.

В настоящий момент татарстанцы возглавляют турнирную таблицу. На счету казанской команды 21 очко после 11 игр. На втором месте идет ЦСКА, на третьем (после 12 встреч) – «Локомотив-Кубань».

Всего в истории Единой лиги УНИКС с «Пармой» встречался 25 раз. Преимущество в очных встречах на стороне казанцев (20 побед), на счету пермяков – 5 побед.

В сезоне 2024/25 все четыре игры завершились победой УНИКСа (83:74, 103:92, 93:92, 89:71).

#БК Уникс #бк парма #единая лига втб #баскетбол
