УНИКС впервые обыграл «Барселону»

УНИКС на своей площадке обыграл лидера Евролиги — испанскую «Барселону» со счетом 70:64.

УНИКС не просто обыграл единоличного лидера Евролиги, но и взял реванш за недавнее поражение в Барселоне в овертайме (109:111). В том матче-триллере казанцы набрали максимум очков за игру, сделали рекордное количество перехватов (14) и упустили перевес в 20 очков в четвертой четверти, а также пропустили 42 очка после 44 штрафных в исполнении «Барсы».

Не игравший с прошлого года Джон Браун в первой четверти набрал 11 очков, из них 7 подряд, сделал три перехвата. Гости вели только в дебюте после дальнего попадания, 0:3. Все оставшееся время впереди были хозяева. Поэтому вполне логично, что стартовый период остался за УНИКСом, 17:14.

Однако вторую четверть «Барселона» начала впечатляюще, с рывка 10–0, 17:24 на табло через две минуты. Казанцы не могли попасть из-за дуги. Но огненный Джон Браун повел команду в контрнаступление, успев оформить четвертый перехват, 30:31 от рук Лоренцо Брауна. И всё же период остался за «Барселоной». Итог первой половины — 31:35. Ключевые цифры: подбор 15–13, передачи 8–4, перехваты 5–3, потери 9–8.

В середине третьей четверти Лоренцо Браун восстановил статус-кво, 41:41, а Айзейя Кэнаан с линии штрафных вывел хозяев вперед, 44:41. Трехочковый Хезоньи закрепил рывок УНИКСа, 12–0, на табло 47:41. Четверть осталась за хозяевами, красивую точку в периоде поставил Хезонья, 54:48.

Лоренцо Браун из-под кольца в середине последней четверти довел счет до 63:54. За три минуты до конца всё тот же Лоренцо отодвинул гостей на дистанцию в 10 очков — 66:56. Накал борьбы усилился, «Барселона» не желала впервые проиграть УНИКСу. Казанцы вели в игре и довели матч до заслуженной победы, 70:64.

В следующем туре УНИКС 28 января примет дома столичный ЦСКА.

УНИКС (Казань, Россия) — «Барселона» (Барселона, Испания) — 70:64 (17:14, 14:21, 23:13, 16:16).

Самые результативные: Д. Браун (20 + 7 перехватов), Л. Браун (22 + 8 передач), Хезонья (11 + 11 подборов) — Хиггинс (17), Дэвис (16).