УНИКС снова вошел в пятерку команд с самым большим бюджетом в Единой лиге ВТБ

Единая лига ВТБ на специальной пресс-конференции опубликовала бюджеты клубов за прошлый сезон.

Лидером по размеру бюджета по традиции стал московский ЦСКА — более 2 млрд 780 млн рублей. На втором месте питерский «Зенит» (1,959 млрд), на третьем подмосковные — «Химки» (1,709 млрд). Далее в списке расположились краснодарский «Локомотив-Кубань» (1,287 млрд), казанский УНИКС (1,086 млрд), пермская «Парма» (362 млн), «Нижний Новгород» (313 млн), красноярский «Енисей» (203 млн) и саратовский «Автодор» (199 млн). Первая пятерка клубов осталась без изменений, но «Химки» из-за проблем с бюджетом на нынешний сезон лиги ВТБ не заявились.

Год назад, в сезоне 2018/2019, бюджет УНИКСа составлял 850 млн рублей. Получается, рост составил 150 млн рублей.

Бюджет лиги в сезоне-2019/20 также был профицитным, а доходы составляли 693,6 миллиона рублей. Напомним, что лига ВТБ уже несколько лет остается единственной в стране, кто публикует официальные суммы бюджетов ее российских клубов.

Завтра в полуфинале Суперкубка лиги ВТБ в Москве УНИКС встретится с «Зенитом».