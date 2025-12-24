УНИКС вновь сразится с московским МБА-МАИ

Фото: unics.ru

Казанский УНИКС сегодня встретится с московским МБА-МАИ во второй раз за декабрь. Предыдущую встречу команда Велимира Перасовича в казанском «Баскет Холле» уверенно выиграла со счетом 83:66.

После этого казанцы на фоне череды травм сумели обыграть прямых конкурентов, петербургский «Зенит», на своем паркете (88:75). Казанская команда сохраняет вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

МБА-МАИ после поражения от УНИКСа в Казани разгромно уступил ЦСКА в московском дерби со счетом (58:97). Команда Василия Карасева занимает шестую строчку в турнирной таблице с 25 очками в активе, набрав 30 очков.

Начало сегодняшней встречи назначено на 19:00 на паркете «Баскет Холл Москва».