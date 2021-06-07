УНИКС вновь проиграл ЦСКА

Во втором финальном матче Единой лиги ВТБ казанский УНИКС не сумел взять реванш у столичного ЦСКА и снова уступил со счетом 57:76.

Главной причиной поражения УНИКСа в первом финальном матче Лиги ВТБ стало преимущество армейцев в игровой практики, подчеркнул наставник казанцев Димитрис Прифтис. «Очевидно, что одна из причин [поражения], <…> у нас не было игровой практики почти 13 дней, мы потеряли игровой ритм. Поэтому мы не показали выносливости все 40 минут игры», — заметил он.

Когда в четвертой четверти УНИКС получил достаточно практики, казанцы отыграли 14 очков, изменив счет с 47:69 на итоговый 77:85. Тем более не было преимущества в свежести у москвичей перед второй игрой.

Назвал отличной игру УНИКСа в концовке первого матча и наставник ЦСКА Димитрис Итудис: «У нас не получилась последняя четверть, мы за восемь минут до конца вели 22 очка и после этого стали играть очень статично, хотели, чтобы игра закончилась еще до того, как прозвучала финальная сирена, и из-за этого практически остановились. Но тем не менее об этом говорить не хочется».

УНИКС начал сегодняшний матч в следующем составе: Окаро Уайт, Артем Клименко, Дмитрий Узинский, Джон Холланд и Джордан Теодор. Вновь не попал в заявку Евгений Колесников, как и Айзея Канаан. Хозяева хорошо начали с трех дальних попаданий Уайта — 11:5. Ответ ЦСКА — 11:14. Армейцы быстро перехватили инициативу и в целом заслуженно выиграли четверть со счетом 16:24.

За первые минуты второй четверти гости ушли вперед на 17 очков — 16:33. Цена потерь — 8–1. УНИКС три с половиной минуты не мог набрать ни одного очка. В середине четверти счет стал 22:42, казанцы провалили вторую четверть. Вновь у москвичей летали дальние броски, 30:47, итог первой половины — 33:50. Со статистикой не поспоришь: подбор 16–22, потери 10–5, перехваты 1–7.

Не изменилась картина игры и в третьем периоде. ЦСКА вел, 33:56. УНИКС никак не мог переломить ход матча, отставая на 20 очков — 43:63 после третьей четверти.

В заключительной десятиминутке УНИКС приложил максимум усилий, чтобы изменить ход встречи, выиграв в итоге четверть. Но исход матча перестал вызывать сомнения. Гости вновь выиграли и повели в серии до трех побед 2–0. Следующий матч пройдет 10 июня в Москве.

УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 57:76 (16:24, 17:26, 10:13, 14:13).

Самые результативные: Уайт (15+ 8 подборов), Смит (11) — Шенгелия (18), Фохтман (16).