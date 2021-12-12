УНИКС вернулся на первое место в лиге ВТБ

После сегодняшней домашней победы над таллинским «Калевом» со счетом 71:54 казанский УНИКС вернул себе лидерство в лиге ВТБ. Вчера саратовский «Автодор», обыграв дома польскую «Зелену Гуру» (81:74), вновь вышел на первое место в турнире, опережая УНИКС по личным встречам.

Так что победа над «Калевом», в активе которого в сезоне, между прочим, есть победа в Москве над ЦСКА, значила для казанцев очень многое. Игру с эстонцами УНИКС начал в таком составе: Джон Браун, Джаррелл Брэнтли, Вячеслав Зайцев, Марио Хезонья и Дмитрий Узинский.

В первой четверти поначалу гости неплохо атаковали, а хозяева нервно защищались, успев получить 4 фола за первые две минуты, 5:6. Но очень быстро наши ребята наладили защиту, выдав впечатляющий рывок 13-0, на табло 18:6. Лишь к концу периода «Калев» постепенно пришел в себя от такого сильного удара. Две трехи эстонцев подряд, итог стартовой четверти — 25:15. Отметим удачный выход после болезни Андрея Воронцевича, первым же касанием реализовавшего дальний бросок.

Во второй четверти наши ребята продолжили наращивать свое преимущество, чередуя позиционные атаки с быстрыми прорывами. Отметим три точных дальних попадания Воронцевича, Марко Списсу и Артема Комолова. Атаки «Калева» были во многом нейтрализованы. За эти 10 минут гости смогли набрать 11 очков. Ключевые цифры первой половины: передачи 8-2, перехваты 4-2, потери 4-8.

Третья четверть началась с преимуществом гостей, они стали забивать в два раза чаще казанцев. Так счет изменился на 50:40 в середине периода. Слишком рано успокоились хозяева. Поэтому «Калев» заслуженно выиграл эту десятиминутку. На последний перерыв соперники ушли при счете 56:42.

В середине последней четверти после серии точных трехочковых гости вновь подобрались на дистанцию в 10 очков, 61:51. «Калев» показал, за счет чего сумел обыграть в Москве ЦСКА. Эстонцы сражались до последнего, но наши парни спокойно сохранили свое преимущество и довели матч до победного конца — 71:54, вернувшись в лидеры турнира. Отметим эффектный выход на замену Евгения Валиева — перехват, блок-шот и первые очки в сезоне за УНИКС.

УНИКС (Казань, Россия) — «Калев» (Таллин, Эстония) — 71:54 (25:15, 17:11, 14:16, 15:12). Самые результативные: Хезонья (15+7 подборов+4 передачи+3 перехвата), Воронцевич (11), Д.Браун (10) — Мэлсон (12), Бэрри (11).

После девяти туров в активе казанцев стало 8 побед при одном поражении, первое место. В следующем туре 26 декабря в Санкт-Петербурге УНИКС встретится с «Зенитом». А 15 декабря в Москве в рамках Евролиги казанцы сыграют с ЦСКА.