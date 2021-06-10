УНИКС в третий раз проиграл в финале московскому ЦСКА и завершил сезон

Казанский УНИКС проиграл третий финальный матч Единой лиги ВТБ столичному ЦСКА со счетом 81:89, отлично проведя вторую половину матча. Сезон для казанцев закончен, но два финала с участием казанцев делают честь УНИКСу.

Проиграв два матча на своем паркете ЦСКА, казанцы сохраняли лишь теоретические шансы на продление борьбы в финале лиги. И гости дали бой хозяевам. УНИКС начал третий финальный матч в следующем составе: Джон Браун, Окаро Уайт, Дмитрий Узинский, Джон Холланд и Джордан Теодор.

Первую четверть гости провели очень достойно. Хозяева постоянно вели в счете — 7:2, но «треха» Узинского восстановила статус-кво — 17:17. Браун вновь был бесподобен под щитом, при счете 23:21 на его счету было 12 очков, больше половины всех очков УНИКСа. Итог первой четверти — 29:24.

В начале второго периода ЦСКА сделал счет 34:24. Нападение УНИКСа притормозило, хотя отметим две «трехи» Смита. Гости чаще теряли мяч — потери за первую половину 6-8, но по другим статистическим показателям казанцы практически не уступали армейцам. Подбор 17-16, передачи 9-8, перехваты 5-5. Просто ЦСКА лучше атаковал.

В середине третьей четверти москвичи забили свою одиннадцатую «треху» — 71:56, в активе казанцев было пять дальних попаданий. Смит из-за дуги же сократил разрыв в счете, 72:60. Данк Брауна — 77:66. С таким счетом команды ушли на последний перерыв, а четверть УНИКС выиграл.

Дебют четвертого периода остался за казанцами, рывок 9-0 — 77:75. УНИКС взвинтил темп, чего хозяева явно не ожидали. Три минуты и 10 секунд армейцы не могли набрать ни одного очка. Но четвертый фол получил Браун. А с пятым фолом за две минуты до конца завершил свое участие в игре Уайт при счете 84:77. Еще и Смит ушел с площадки с травмой. УНИКС великолепно провел эту четверть, но спасти игру казанцам не удалось. ЦСКА выиграл матч и серию, 89:81.

ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 89:81 (29:24, 23:16, 25:26, 12:15). Самые результативные: Шенгелия (19), Хэккетт (17), Фогтман (10), Клайберн (18) — Браун (25+11 подборов), Уайт (), Смит (17), Холланд (12).