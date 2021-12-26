УНИКС в третий раз подряд проиграл «Зениту»

Последний календарный матч 2021 года в чемпионате Единой лиги ВТБ казанский УНИКС провел в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом». Казанцы проиграли со счетом 81:97.

Перед этой встречей саратовский «Автодор» обыграл на Неве «Зенит» и вновь вырвался на первое место. Соответственно, казанцам нужно было догонять волжан. Да и должок был у питерцев, обыгравших УНИКС и в предсезонном Суперкубке России, и в первом туре Евролиги в Казани. Однако «Зенит» в третий раз подряд взял верх над казанским клубом.

УНИКС начал игру в следующем сочетании: Лоренцо Браун, Джаррелл Брэнтли, Дмитрий Узинский, Андрей Воронцевич и Марио Хезонья. Не попали в заявку Джон Браун и Тони Джекири, и их обоих точно не хватало сегодня.

В первой четверти хозяева начали с трех точных трехочковых — 9:8. И в дальнейшем питерцы постоянно вели в счете за счет перехватов и потерь УНИКСа, 23:15. Атака гостей выглядела не лучшим образом. Поэтому стартовая десятиминутка заслуженно осталась за «Зенитом», 25:21.

Вскоре после начала второй четверти петербургский клуб реализовал шестой трехочковый — 33:24. И после восьмого дальнего попадания «Зенит» вернулся на дистанцию «плюс 9» — 44:35. УНИКС не был похож на себя, сказывалась напоминавшая триллер встреча в Барселоне, замены не помогали усилить игру. И девятая хозяйская «треха» вновь сделала девятиочковым преимущество питерцев, 57:48. За эти десять минут УНИКС пропустил 32 очка, что очень много. Ключевые цифры первой половины: потери 3–6, штрафные 12/16 — 14/22.

Но дебют третьего периода остался за УНИКСом. Полетели дальние броски у казанцев, средний бросок Воронцевича наконец-то восстановил равенство в счете, 59:59. А затем впервые с начала встречи гости вышли вперед — 62:63 от рук Кэнаана. Однако потерь меньше у казанцев не стало. Именно этот минус не позволил УНИКСу переломить ход игры. Итог трех четвертей — 75:65.

Уже в дебюте заключительной четверти покинул площадку с пятым фолом Брэнтли, 79:65. Вскоре пятый фол получил и Кэнаан. «Зенит» уверенно довел матч до победы, 97:81.

После десяти туров в активе казанцев осталось восемь побед при двух поражениях, третье место. В следующем туре 16 января УНИКС примет дома «Нижний Новгород». А 30 декабря дома же в Евролиге казанцы сыграют с турецким «Анадолу Эфесом».

Спортивную честь Казани в Санкт-Петербурге сегодня позднее поддержит «Зенит-Казань» в финале Кубка России. А завтра в полуфинале женского волейбольного же Кубка России казанское «Динамо-Ак Барс» сыграет с «Ленинградкой».

«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 97:81 (25:21, 32:27, 18:17, 22:16).

Самые результативные: Бэрон (27), Пойтресс (2 + 6 подборов), Гудайтис (14 + 9 подборов) — Хезонья (18 + 9 подборов), Л.Браун (17 + 5 передач), Кэнаан (12).