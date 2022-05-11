УНИКС в третьем матче полуфинала Единой лиги примет в Казани питерский «Зенит»

Сегодня УНИКС проведет третью игру полуфинала баскетбольной Единой лиги против «Зенита» из Санкт-Петербурга.

В полуфинальной серии до трех побед против сине-бело-голубых счет равный – 1:1. Третья игра стадии 1/2 финала состоится сегодня в Казани в 20:00 по московскому времени.

Первые две гостевые встречи в Северной столице завершились обоюдными победами команд. В дебютном матче со счетом 74:65 победил УНИКС, а во второй игре сильнее оказались хозяева – 76:67.

Четвертая игра серии также пройдет в Казани, 13 мая в 20:00. А при необходимости решающая пятая встреча вновь переедет в Санкт-Петербург.

Напомним, в четвертьфинале и УНИКС, и «Зенит» уверенно разобрались со своими оппонентами, победив в сериях со счетом 3:0. Казанцы оказались сильнее саратовского «Автодора», а питерцы одолели красноярский «Енисей».

Стоит отметить, что в другой полуфинальной паре московский ЦСКА ведет у краснодарского «Локомотива» со счетом 2:1.