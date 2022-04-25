УНИКС одержал победу над саратовским «Автодором»

И во втором четвертьфинальном матча плей-офф Единой лиги ВТБ казанский УНИКС на своей площадке крупно обыграл саратовский «Автодор» со счетом 97:59.

Разгромив в первой встрече саратовцев, казанцы сегодня не стали откладывать дело в долгий ящик — 7:0 через три минуты после начала встречи. Начали игру у хозяев Георгий Жбанов, Андрей Воронцевич, Иван Лазарев, Марио Хезонья и Лоренцо Браун.

Гости как и позавчера быстро пришли в себя, не позволив УНИКСу уйти в отрыв — 18:15. Отметив дебют в составе казанцев американского центрового Уильяма Мосли, удачно вошел в игру, очень прыгучий. Итог первой десятиминутки 25:17.

Во второй четверти наши парни усилили натиск на чужое кольцо. Преимущество УНИКСа стало расти на глазах. Пристрелялся из-за дуги Воронцевич, четыре раза бросил, все попал. Так и дошло дело до «плюс 20» - 46:25. Ключевые цифры: подбор 22-12, передачи 11-6, потери 5-9.

В заключительной четверти команды играли в свое удовольствие, радуя болельщиков красивым баскетболом. УНИКС вновь наращивал свой очковый перевес. Так прошла и последняя четверть. Итог красноречив — 97:59.

УНИКС (Казань) - «Автодор» (Саратов) — 97:59 (25:17, 23:11, 27:17, 22:14). Самые результативные: Воронцевич (15+4 подбора), Хезонья (15), Джонсон (12), Мосли (11+9 подборов), Браун (10+5 передач) — Квятковских (19), Михайловский (12).

Счет в серии до трех побед стал 2-0. Следующий матч пройдет в Саратове 29 апреля.