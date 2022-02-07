УНИКС в матче-триллере победил в Москве ЦСКА в третьем овертайме

В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС в Москве в третьем овертайме на последней секунде вырвал победу у ЦСКА со счетом 105:103.

Первые две встречи в этом сезоне казанцы у армейцев выиграли — и в Лиге ВТБ, и в Евролиге. Недавно ЦСКА в Евролиге взял реванш. И вот новая встреча в рамках Лиги ВТБ, где 7 ноября дома УНИКС взял верх над ЦСКА. При этом общая статистика встреч команд в этом турнире красноречива — 22 победы у ЦСКА и лишь шесть за УНИКСом. Но на этот матч казанцы приехали в роли лидера турнира с десятью победами при двух поражениях, москвичи шли вторыми (девять побед, три поражения). Так что игра была очень важна для обеих команд.

Хозяева играли без своего заболевшего наставника Димитриса Итудиса. Гости начали матч в следующем составе: Джон Браун, Лоренцо Браун, Марио Хезонья, Дмитрий Узинский и Тони Джекири.

В первой четверти соперники очень здорово защищались, поэтому поначалу забивали с большим трудом. Но две подряд «трехи» Хезоньи позволили казанцам рвануть вперед — 9:15. На табло 9:19. А красивую точку в четверти из-за дуги поставил Андрей Воронцевич, 13:26.

Вячеслав Зайцев, соскучившийся по баскетболу, в начале второго периода изменил счет на 13:30. Ответный рывок ЦСКА — 7–0, 20:30. УНИКС потерял темп атаки. 39:41 в конце четверти. Хозяева все-таки сумели переломить ход встречи. Еще и Лоренцо Браун получил повреждение. Итог первой половины — 41:42. Ключевые цифры: подбор 16–15, передачи 6–10, перехваты 7–7, потери 9–8.

Дебют третьей четверти прошел по сценарию третьей — 49:42, рывок ЦСКА 8–0. Похоже, начала сказываться физическая усталость татарстанцев, налетавшихся за неделю по маршруту Казань — Берлин — Каунас — Москва. Восстановить равновесие УНИКСу удалось в середине периода, 49:49 после прохода Хезоньи. Началась перестрелка — 55:49, 59:60, это Кэнаан набрал подряд 8 очков. На последний перерыв команды ушли при счете 61:60, предполагающем яростную борьбу.

Хезонья вновь восстановил статус-кво вскоре после начала заключительной четверти, 64:64. Но появились четвертые фолы в пассиве Узинского, Зайцева и Кэнаана. Интрига возросла — 68:68 в середине периода. «Треха» Узинского — 73:73. За девять секунд до конца в отрыве Хезонья вывел гостей вперед, 75:77. Но 77:77 за две секунды до конца уже без Узинского, завершившего свое участие в игре с пятым фолом. Овертайм.

В дополнительной пятиминутке две «трехи» позволили армейцам выйти вперед, 83:81. Пятый фол у Зайцева. Счет 83:85 за шесть секунд до конца. И 85:85, второй овертайм.

Во второй дополнительной пятиминутке две с лишним минуты счет не менялся, но затем пятый фол получил Кэнаан. 92:92 на последней минуте. Третий овертайм был неизбежен.

В середине третьего овертайма очередной трехочковый армейцев изменил счет на 101:96. Но гости восстанавливают равновесие «трехой» Воронцевича и проходом Хезоньи, 101:101, 103:103. Лидерам УНИКСа пришлось отыграть по 40–50 минут. И на последней секунде О Джей Мэйо принес победу гостям, 103:105. Ценнейшая победа УНИКСа, подтвердившая его единоличное лидерство в турнире.

В следующем туре 13 февраля дома УНИКС примет красноярский «Енисей». А 11 февраля в рамках чемпионата Евролиги казанцы сыграют дома же с сербской «Црвеной звездой».

ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 103:105 3ОТ (13:26, 28:16, 20:18, 16:17, 8:8, 7:7, 11:13).

Самые результативные: Хэккет (33 + 5 подборов +4 перехвата), Боломбой (12), Швед (11), Лундберг (19) — Д. Браун (16 + 9 подборов + 4 передачи), Хезонья (31 + 10 подборов), Кэнаан (13), Зайцев (11 + 4 подбора), Джекири (10 + 10 подборов).