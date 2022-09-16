УНИКС в контрольной игре в Казани обыграл «Самару»

В товарищеском матче на паркете казанского «Баскет-Холла» УНИКС обыграл «Самару» со счетом 67:56.

Хозяева начали игру в следующем составе: Дэрил Мэйкон, Луи Лабери, Станислав Ильницкий, Михаил Кулагин, Винсент Хантер.

Первая четверть завершилась ничьей – 12:12. Во второй казанцы прибавили и вышли вперед на три очка – 17:14. Однако после большого перерыва «Самара» догнала и перегнала УНИКС – 45:46 перед началом заключительной десятиминутки. Но все решилось в последней четверти, которую УНИКС провел очень уверенно. Итог – 67:56.

Самые результативные в составе казанского клуба: Рейнольдс (12), Мэйкон (18), Лабери (12+13 подборов).

Стоит отметить, что неделю назад самарцы обыграли казанцев на турнире в Нижнем Новгороде. Сегодня подопечные Велимира Перасовича ответили реваншем.

УНИКС (Казань) – «Самара» (Самара) — 67:56 (12:12, 17:14, 16:20, 22:10)

Завтра команды сыграют в Казани вновь.