УНИКС в Казани сыграет против «Енисея» в рамках чемпионата Единой лиги

Сегодня казанский УНИКС проведет свой дебютный домашний матч в рамках Единой лиги. В Казани команда Велимира Перасовича сыграет с красноярским «Енисеем».

В первом туре чемпионата казанский клуб в Санкт-Петербурге одержал победу над действующим чемпионом страны «Зенитом» со счетом 82:79. В свою очередь, красноярцы в дебютном матче уступили «Нижнему Новгороду» – 82:90.

Напомним, в минувшем сезоне казанский клуб стал бронзовым призером Единой Лиги. Сегодняшняя игра начнется в 14.00 по московскому времени.

Ранее «ТИ-Спорт» опубликовал материал об итогах матча с «Зенитом» и старте казанского клуба в Единой лиге.