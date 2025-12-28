news_header_top
УНИКС в гостях обыграл «Уралмаш», набрав 100 очков

Фото: unics.ru

Казанский УНИКС в гостях одержал победу над екатеринбургским «Уралмашем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра на площадке «ДИВС Уралочка» завершилась со счетом 100:91 в пользу гостей. Это уже четвертая победа казанцев, в которой команда Велимира Перасовича набирает сотню очков.

Хозяева на протяжении всей встречи пытались отыграться после неудачного начала (17:31 в первой четверти), но казанцы удержали преимущество и довели матч до победы.

Самым результативным игроком в составе «Уралмаша» стал американец Тайрелл Нэльсон, набравший 22 очка, 3 подбора и 2 передачи.

Лучшим в команде УНИКСа был канадский форвард Дишон Пьерр, оформивший дабл-дабл: 20 очков, 13 подборов и 5 результативных передач.

