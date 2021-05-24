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Ру Тат
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24 мая 2021  22:10
Cергей Гаврилов

УНИКС в финале Лиги ВТБ сыграет с ЦСКА

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Определился соперник казанского УНИКСа по финалу Единой лиги ВТБ. Столичный ЦСКА сегодня обыграл петербургский «Зенит» в полуфинале турнира со счетом 85:71 и вышел в финал.

ЦСКА обыграл «Зенит» в серии до трех побед со счетом 3–1. УНИКС в своем полуфинале превзошел краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 3–0 в серии. 

Впереди у армейцев «Финал четырех» Евролиги. Поэтому расписание финала Лиги ВТБ будет определено позднее. Впрочем, очевидно, что именно в Казани состоятся первые два финальных матча, поскольку УНИКС финишировал в регулярном чемпионате на третьем месте, а ЦСКА — на четвертом. 

В последний раз команды встречались в финале Лиги ВТБ пять лет назад, тогда армейцы выиграли серию со счетом 3–1.

#бк уникс #единая лига втб #бк цска
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