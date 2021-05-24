УНИКС в финале Лиги ВТБ сыграет с ЦСКА

Определился соперник казанского УНИКСа по финалу Единой лиги ВТБ. Столичный ЦСКА сегодня обыграл петербургский «Зенит» в полуфинале турнира со счетом 85:71 и вышел в финал.

ЦСКА обыграл «Зенит» в серии до трех побед со счетом 3–1. УНИКС в своем полуфинале превзошел краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 3–0 в серии.

Впереди у армейцев «Финал четырех» Евролиги. Поэтому расписание финала Лиги ВТБ будет определено позднее. Впрочем, очевидно, что именно в Казани состоятся первые два финальных матча, поскольку УНИКС финишировал в регулярном чемпионате на третьем месте, а ЦСКА — на четвертом.

В последний раз команды встречались в финале Лиги ВТБ пять лет назад, тогда армейцы выиграли серию со счетом 3–1.