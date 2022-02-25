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Ру Тат
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Спорт
25 февраля 2022  19:10
Cергей Гаврилов

УНИКС в Евролиге будет играть на нейтральных площадках

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Сегодня руководство баскетбольной Евролиги провело совещание с 18 клубами, участвующими в турнире. В итоге было решено, что российские команды — столичный ЦСКА, казанский УНИКС и питерский «Зенит» все домашние игры проведут на нейтральных площадках. Об этом сообщила пресс-служба Евролиги.

Российские команды все оставшиеся домашние матчи Евролиги проведут на нейтральной территории, такое решение было принято совместно с участниками турнира.

Планируется, что свои домашние встречи российские команды сыграют на нейтральной территории в запланированные ранее даты.

Вчера УНИКС, готовый сыграть в испанской Витории с «Басконией», куда наша команда прилетела чартерным рейсом, узнал перед игрой, что она не состоится. Сегодня руководство французского АСВЕЛа заявило, что не полетит в Казань на матч 3 марта. 1 марта по календарю УНИКС должен встретится в Милане с одноименной командой.

#уникс #Евролига #Баскетбол
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