УНИКС узнал соперника по полуфиналу Суперкубка

В новом для лиги ВТБ турнире – Суперкубке сегодня были объявлены пары полуфиналистов.

В первом полуфинале Суперкубка столичный ЦСКА сыграет против «Локомотива-Кубани» из Краснодара, а во втором казанский УНИКС встретится с питерским «Зенитом».

Полуфинальные встречи пройдут 18 сентября, а 19 сентября состоятся матчи за 3-е место и финал. Это будет первый в истории лиги ВТБ Суперкубок.

А 11-12 сентября в Стамбуле казанцы примут участие в предсезонном турнире с участием хозяйского «Фенербахче», сербского «Партизана» и французского «Монако».

Завтра вечером в своем «Баскет-холле» УНИКС проведет второй контрольный матч межсезонья с московской «Руной», он пройдет при закрытых дверях.