УНИКС узнал соперника по плей-офф

Казанский УНИКС в одной четвертой финала плей-офф Единой лиги ВТБ сыграет с саратовским «Автодором».

На финише регулярного чемпионата Лиги ВТБ уже определились некоторые пары плей-офф. В частности, казанский УНИКС, завершивший регулярный чемпионат на третьем месте, начнет игры на вылет с саратовским «Автодором», который точно займет шестое место по итогам регулярки.

В четвертьфинале серии длятся до трех побед. УНИКС 23 и 25 апреля примет «Автодор» на своей площадке. Ответные матчи пройдут в Саратове 29 апреля и, если понадобится, 30 апреля.