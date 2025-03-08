УНИКС уверенно обыграл «Парму» на своей площадке

Фото: unics.ru

Казанский УНИКС одержал десятую домашнюю победу подряд, уверенно обыграв пермскую «Парму».

В первой четверти УНИКСу не удалось навязать уверенное доминирование. На удачные действия Акун-Перселла на средней и дальней дистанции у пермяков хорошо отвечали россияне Станислав Ильницкий и Иван Егоров. В итоге десятиминутка завершилась паритетом - 14:14.

Равная игра продолжилась и во второй четверти. Вап тот же Ильницкий создавал основные проблемы для казанцев.

Если поначалу казанцам удавалось вести в счете в одно очко, то в один момент уральцы перехватили преимущество за счет дальних бросков. 5 из 14 попыток попали баскетболисты «Пармы» за первые 15 минут встречи. При этом сами казанцы часто ошибались и отдавали прямо в руки сопернику, которыми те пользовались, бросая из-за дуги. Так что в один момент «Парма» уверенно ушла вперед - 26:31.

В один момент терпение Велимира Перасовича лопнуло и он взял тайм-аут. После экспрессивной беседы казанские баскетболисты стали действовать активнее. Стал брать на себя игру Луи Лабери, эффектным данком забрасывал Исмаэль Бако. В общем, к большому перерыву УНИКС все-таки вернул себе лидерство – 37:33.

Однако во второй половине встречи всё встало на свои места. По-прежнему самым эффективным оставался Акун-Перселл, а также Маркос Найт, который классно прорвался под кольцо. Причем Девон помимо набора очков о мечался и блокшотами. По итогам игры на его счету будуи внушительные 23 очка.

В один момент отрыв казанцев составлял 16 очков.

За две с половиной минуты, когда Маркос Найт за забрасывал свою очередую «трёшку» по центру, а разница в счете достигла 17 очков (82:65), стало очевидно, что все закончено для «Пармы».

В итоге матч завершился разгромными 89:71 в пользу казанцев.

УНИКС – Парма 89:71 (14:14, 23:19, 23:17, 29:21)