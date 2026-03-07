УНИКС уступил «Зениту» после пяти успешных игр

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона 2025/2026 прошел в Казани – местный УНИКС принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Игра завершилась победой гостей со счетом 82:75 (22:24, 16:13, 31:13, 13:25), сообщает «Чемпионат».

Самым результативным игроком встречи в составе УНИКСа стал центровой Джален Рейнольдс, набравший 20 очков, сделавший 11 подборов и отдавший семь передач, при этом его коэффициент полезности составил +35.

В «Зените» 17 очков, два подбора, пять передач и один перехват записал на свой счет разыгрывающий Трент Фрейзер с коэффициентом полезности +18.

Петербургский клуб одержал седьмую победу подряд, а УНИКС потерпел первое поражение за последние пять матчей.