4 апреля 2026

УНИКС уступил «Уралмашу» в домашнем матче регулярного чемпионата

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани в «Баскет-холле» завершился матч регулярного чемпионата, в котором местный УНИКС принимал екатеринбургский «Уралмаш». Встреча завершилась со счетом 74:82 в пользу гостей.

По четвертям команды играли следующим образом: первая четверть осталась за хозяевами (21:16), однако во втором отрезке «Уралмаш» сумел переломить ход игры, выиграв 12:30. Третью четверть УНИКС взял со счетом 27:20, но заключительная десятиминутка осталась за гостями – 14:16.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#БК Уникс #баскет-холл #екатеринбург
Чай с хазратом: как защититься от шайтана и может ли джинн вселиться в человека

